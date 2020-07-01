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Fransa: Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanabilir

Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının 13 Temmuz’da Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasının ele alınacağı bir toplantı yapacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

NATO müttefiki Fransa ve Türkiye’nin arasındaki ilişkiler, son haftalarda Akdeniz’in doğusundaki sondaj, Libya ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri nedeniyle gerilmişti.

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Meclisteki bir toplantıda konuşan Jean-Yves Le Drian “Bizim talebimiz üzerine Avrupa Birliği Bakanları 13 Temmuz’da yalnızca Türkiye konusunu görüşmek için toplanacaklar” dedi.

Le Drian “Halihazırda AB Türkiye’ye Kıbrıs’ın egemenlik alanında petrol çıkarma çalışması yaptığı için yaptırımlar uyguluyor. Başka yaptırımların uygulanması da gündeme gelebilir” diye konuştu.

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