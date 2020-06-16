Fransa, Türkiye’nin Libya’daki ‘agresif rolünü’ NATO gündemine taşıyor

Fransa, Türkiye’nin Libya’da giderek artan ‘agresif rolünü’ NATO müttefikleriyle görüşmek istediğini açıklarken, Dışişleri Bakanlığı Ankara’yı Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ederek ateşkes çabalarını engellemekle suçladı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin destek verdiği Libya’nın başkenti Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler son birkaç haftada, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan destek alan Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu (LUO) ülkenin batısından püskürttü.

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Son olarak, Ankara ve desteklediği UMH’nin ülkedeki bir hava ve bir deniz üssünün Türk ordusu tarafından kullanılması için müzakere yürütüyor.

Libya’daki çatışmaların başlarında İslamcı militanlarla savaşması için Hafter’a askeri yardımda bulunup sonra da siyasi destek vermekle suçlanan Fransa, bu iddiaları reddediyor. Türkiye’yi defalarca eleştiren Fransa, Hafter’in müttefiki üç ülke hakkında herhangi bir kınamada ise bulunmadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dünkü açıklamasında, silah ambargosunun ihlali de dahil olmak üzere ‘yabancı müdahalenin, özellikle de Türk desteğinin artmasının’ ateşkes sağlama çabalarını engellediğini belirtti.

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Reuters ajansına konuşan Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, “Bu müdahaleler çok sorunlu hale geliyor ve çabalarımıza rağmen durum çıkmaza giriyor. Bu artan agresif yaklaşım kabul edilemez” dedi.

Yetkili ayrıca “Türkiye’nin NATO ortağı olması gerekiyor, bu yüzden devam edemez” diye konuştu.

Yetkili Türkiye ve diğer NATO ülkeleriyle yakında görüşmelerde bulunulacağını söyledi.

NATO savunma bakanlarının çarşamba ve perşembe günkü görüşmelerde bulunması bekleniyor.