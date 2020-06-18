Fransa: Türkiye, Libya’ya ambargoyu engellemek için düşmanca hareket ediyor

Fransa, Türkiye donanmasını, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını engellemek için NATO müttefiklerine karşı düşmanca ve kabul edilemez bir şekilde hareket etmekle suçladı.

Fotoğraf. Reuters (Arşiv)

Paris ve Ankara arasında gerilim artarken, NATO savunma bakanları bu hafta sanal bir toplantı düzenliyor. Türkiye ve Fransa, birbirlerini Libya savaşında muhalif tarafları desteklemekle suçluyor.

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll dünkü açıklamasında özellikle Türkiye tarafından uygulanan ambargo ihlallerinin Libya’da barış ve istikrarın sağlanmasının önündeki başlıca engeller olduğunu söyledi.

Von de Muhll “Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin devam eden saldırısına verdiği destek, doğrudan ateşkes sağlama çabalarına ters düşüyor” dedi.

Von de Muhll “Bu destek, BM silah ambargosu uygulama çabalarını engellemeyi amaçlayan Türk deniz kuvvetlerinin NATO müttefiklerine yönelik düşmanca ve kabul edilemez davranışlarla birleşti” ifadeleri kullandı.