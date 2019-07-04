Fransa tarihinde ilk kez negatif faizli 10 yıllık devlet tahvili ihraç etti

Fransa bugün (4 Temmuz) tarihinde ilk kez negatif faizli 10 yıllık devlet tahvili ihraç etti. Bunun anlamı şu; Fransa devlet tahvilini elinde tutmak isteyen yatırımcılar bundan getiri elde etmeyecek, üstüne bir de para ödeyecek.

Agence France-Presse’nin haberine göre, Fransa Hazine Ajansı (AFT) yaptığı açıklamada 9.996 milyar avro (11.3 milyar dolar) değerinde uzun vadeli tahvil ihraç ettiğini, bunun 4.972 milyar avrosunun yüzde – 0.13 faizli 10 yıllık tahviller olduğunu açıkladı. Ajans ayrıca yüzde 0.23 faizle 2.05 milyon avro değerinde 15 yıllık tahvil ve yüzde 0.8 faizle 2.974 milyar avro değerinde 30 yıllık tahvil ihraç ettiğini duyurdu.

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Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa, Avusturya, Almanya ve Hollanda’dan sonra ilk kez negatif faizli tahvil ihraç etti.

Neden negatif faiz uyguluyorlar?

Negatif faiz, ekonomiyi canlandırmak için ortaya atılan bir para politikası ve negatif faiz ile merkez bankaları, bankaların kendisinde tuttuğu cari hesaplara uyguladığı faizi eksiye düşürüyor. Böylece bankalara “Bana yatırdığın para için sana faiz veriyorum, hatta üstüne para alırım. Bu parayı benim kasamda tutacağına git piyasaya kredi ver” mesajı veriliyor. Negatif faiz uygulaması, şirketler için borçlanma maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi talebinin artmasını hedefliyor.

19 üyeli Avro Bölgesi’nin tamamında resmi faiz oranları 2014 yılında Avrupa Merkez Bankası ana politika faizini yüzde -0.10’a düşürdüğünden bu yana negatif. ECB daha sonra bu oranı daha da düşürerek yüzde -0.40’a indirmişti.

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Analistler Avrupa’da tahvil getirilerinin düşmeye devam edeceğini, ECB Başkanı Mario Draghi’nin yerine gelecek olan IMF Başkanı Christine Lagarde’ın ya faiz indirimleri ya da parasal genişleme ile ekonomik teşvikleri artırmasını öngörüyor.

Avro Bölgesi dışında İsveç ve Danimarka’da da faiz oranları sıfırın altında.

Finansal anlamda daha zayıf olan Yunanistan ve İtalya gibi Avro Bölgesi ülkeleri ise devlet tahvilini alan yatırımcılara yüzde 2’nin üzerinde faiz ödemek zorunda.

Türkiye’nin 10 yıllık tahvilleri ise bugün yüzde 15.95 ile yüzde 16.07 arasında hareket etti. Ağustos 2018’de yaşanan lira krizinde 10 yıllık tahvil faizi yüzde 22.69’a kadar yükselmişti.