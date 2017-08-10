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Fransa tarih verdi, OHAL kalkıyor

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, OHAL’i 1 Kasım 2017  itibariyle sona erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Philippe, OHAL’in sadece bir geçiş süreci olması gerektiğini, OHAL’den çıktıktan sonra da Fransa’nın güvenliğini sağlamak üzere terörizmle mücadele yasa tasarıları sunacaklarını ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da OHAL uygulamasını sonbaharda bitirmeyi hedeflediklerini duyurmuştu.

Fransa’daki OHAL uygulaması 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren 13 Kasım 2015’teki saldırılar üzerine ilan edilmişti.

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