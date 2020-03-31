Fransa sağlık bakanı: Ülkedeki ‘corona’ salgınının kaynağı bir kilise ayini

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının kaynağının beş gün süren bir kilise ayini olduğuna dair iddiaları doğruladı.

Kilise ayininden bir görüntü (Fotoğraf: Reuters)

Le Journal du Dimanche gazetesine konuşan Veran şu ifadeleri kullandı: “Salgının hız kazandığı nokta Mulhouse’daki Evanjelik Kilisesi’nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı.”

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‘Christian Open Door’ kilisesinde, Almanya ve İsviçre’ye sınırı olan 100 bin nüfuslu Mulhouse şehrinde 18 Şubat’ta düzenlenen ve beş gün süren ayinlere dünyanın birçok yerinden kişi katıldı.

2 bin 500 vaka ayinle ilişkili

Bu toplantıda henüz kimliği belirlenemeyen birinin Covid-19 taşıdığı ve herkese virüsü yaydığı düşünülüyor. İstatistiklere göre yaklaşık 2 bin 500 vaka bu toplantıyla ilişkilendiriliyor.

Batı Afrika ve Latin Amerika’ya yayıldı

Toplantıdan ayrılıp ülkelerine dönen ve virüsten etkilendiğinin farkında olmayan kişiler Batı Afrika’da Burkina Faso, Akdeniz’de Korsika Adası, Latin Amerika’da Guyana ve Avrupa’da İsviçre’ye virüsü taşıdı.

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Reuters’a konuşan iki kişiye göre, Almanya’nın haftalar sonra Fransa sınırını kapatma kararında bu toplantı önemli etkenlerden biriydi. Kilise yetkilileri ise 17 üyenin toplantı sonrası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

‘Saatli bomba’

Kilisenin kurucusunun torunu Jonathan Peterschmitt, “O zamanlar Covid-19’un şehrimizde etkili olacağını düşünmüyorduk” dedi.

29 Şubat’ta kiliseye bağlı ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından Fransa’daki toplum sağlığı uzmanları, bu kişilerin temasta bulundukları diğer kişileri tespit etti.

Fransa’nın ulusal sağlık kuruluşundan epidemiyolojist Michel Vernay ise, ‘ne olup bittiğini anladıklarında geç olduğunu’ belirterek, “Önümüzde bir saatli bombanın olduğunu fark ettik” dedi.