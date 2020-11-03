Fransa sağlık bakanı: Her 30 saniyede, bir Parisli ‘corona’ya yakalanıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, her 30 saniyede bir Parisli’nin Covid-19’a yakalandığını, her 15 dakikada bir ise virüsten dolayı hastaneye gelen bir Parisli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Veran bu verileri, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun Fransa’daki yeni karantinaya rağmen ticareti ve sosyal aktiviteyi devam ettirmek için küçük kitapçıları ve diğer küçük mağazaları açma talebine yanıt olarak verdi.

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Veran, başkentteki yüksek vaka oranları göz önüne alındığında böyle bir hareketin çok riskli olduğunu söyledi.

Fransa, pazartesi günü yeni bir rekor olarak 52 bin 518 vaka bildirirken, salı günü bu sayı 36 bin 330’a düştü fakat ölü sayısı yeni bir zirveyle 854 arttı.

Avrupa’da ikinci dalga kısıtlamaları

Avrupa, 11 milyondan fazla ‘corona’ vakası bildirmesiyle, kasvetli bir kilometre taşını geçmiş oldu.

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İkinci dalgayla başa çıkmak için kıta çapında yeni önlemler uygulanıyor. Birçoğu, ilk karantinalardan sonra hafifletilen kısıtlamaların yeniden uygulanmasını içeriyor.

İsveç

Fotoğraf: Reuters

‘Corona’ vakalarındaki keskin artışla birlikte İsveç, kafelerde ve restoranlarda bir arada oturan insan sayısını ‘masa başına sekiz’ ile sınırladı.

Başbakan Stefan Löfven, virüsün ‘yanlış yöne gittiğini’ ve‘çok ciddi bir durumda’ olduklarını söyledi.

İskandinav ülkesi, cuma gününden bu yana 31 ölüm bildirdi ve ölü sayısı 5 bin 969’a çıktı. Bu sayı, İsveç’in aksine ülke çapında karantina uygulayan komşularından çok daha yüksek.

Almanya

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da virüs konusunda önde gelen otorite olan Robert Koch Enstitüsü’nün başkan yardımcısı Lars Schaade, vakaların hızının devam etmesine izin verilirse, Almanya’nın Noel’e kadar ‘400 binden fazla yeni günlük vakayla’ karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Ülke son 24 saatte 15 bin 352 yeni vaka bildirdi ve pandeminin başlangıcından bu yana toplam sayıyı 560 bin 379’a çıkardı.

İtalya

İtalya, pazartesi günü 353 virüs kaynaklı ölüm bildirdi. Bu rakam 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek günük ölüm sayısı.

Ülke, son 24 saat içinde 28 bin 244 yeni ‘corona’ vakası kaydetti.

İtalya’da şu ana kadar virüs nedeniyle 39 bin 412 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar 759 bin 829 vaka kaydedildi.

Hükümet, vaka oranını düşürmeye çalışmak için önümüzdeki hafta kısıtlamaları sıkılaştıracağını söyledi.

Belçika

Belçika, Covid-19 hastalarını hava yoluyla Almanya’ya taşımaya başladı. Yükselen ikinci dalga vakaları, ülkeyi çoğu vantilatör kullanan bazı ağır hastaları Almanya’ya taşımaya zorladı.

Belçika’da şu ana kadar 409 bin 498 aktif hasta, 11 bin 858 ölüm ve 25 bin 999 iyileşen hasta bulunuyor.

İspanya

25 Ekim’den beri olağanüstü halde olan İspanya’da, maliye bakanı María Jesús Montero salgın nedeniyle işlerini kaybeden sanat ve kültür çalışanları için işsizlik yardımlarını yapacaklarını söyledi.

Montero, hükümetin işten çıkarılmış sanatçılar için 95.4 milyon avroluk bir paketi ve kültür çalışanları için 14 milyon avroluk bir paketi onayladığını sözlerine ekledi.

1.2 milyon vaka ile İspanya, Fransa’dan sonra Batı Avrupa’da ikinci en yüksek vakaya sahip ülke. Ölü sayısı ise 36 bin 257.

Yunanistan

Yunanistan, Covid-19 vakalarının yeniden canlanmasını önlemek için gece sokağa çıkma yasağını genişletti ve ülkenin en kalabalık bölgelerindeki restoranları, barları, tiyatroları ve müzeleri bir ay süreyle kapattı.

Şubat ayından bu yana toplam 42 bin 80 vaka kaydeden Akdeniz ülkesinde, virüs nedeniyle şu ana kadar toplam 642 kişi hayatını kaybetti.