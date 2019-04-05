Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa, Ruanda soykırımında kendi rolü olup olmadığını araştırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ülkesi Ruanda’da 25 yıl önce yapılan soykırımda ülkesinin rolü olup olmadığını araştırmak amacıyla bir heyet tayin etti.

Fotoğraf: Reuters

Macron’un heyete atadığı uzmanlar, 1994’te 100 gün içinde çoğunluğu Tutsi ve ılımlı Hutular’dan oluşan 800 bin kişinin öldüğü ülkede yaşananlarda Fransa’nın rolü olup olmadığını analiz etmek için arşiv taraması yapacak.

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Ruanda, Fransa’yı soykırım sırasında suç ortaklığı yapmakla suçluyor. Fransa ise soykırım sırasında hatalar yaptığını kabul ediyor ancak soykırımcılarla işbirliği yaptığı iddialarını reddediyor.

Eski bir Belçika sömürgesi olan Ruanda’daki katliamlar, bir Hutu olan Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana’ın uçağının düşürülmesinden sonra başlamıştı.

Ruanda, bu hafta sonu düzenlenecek soykırım kurbanlarını anma törenine Macron’u davet etmiş ancak cumhurbaşkanı ‘programının yoğunluğu‘ nedeniyle katılamayacağını açıklamıştı.

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