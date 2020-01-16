Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa, Ortadoğu operasyonu için uçak gemisi konuşlandırıyor

Fransa, ‘Charles de Gaulle’ uçak gemisinin, Ortadoğu’daki operasyonları için konuşlandırılacağını açıkladı. Uçak gemisinin konuşlandırılacağı yer belirtilmezken, söz konusu operasyon için coğrafi olarak Akdeniz’de konuşlanması bekleniyor.

Macron, konuşması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlere yaptığı yeni yıl konuşmasında, “Charles de Gaulle uçak gemisi, konuşlanacağı Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi’nden önce Ocak ile Nisan 2020 ayları arasında, (Ortadoğu’daki) Chamal operasyonlarına destek verecek” dedi.

Reklam

SON HABERLER

Erdoğan, 2020 hedeflerini anlattı: AB’yle ‘ivme’, yargı paketi, Milli Uzay Programı…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşa edileceğini yinelerken, ikinci yargı paketinin Meclis’e getirileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayında 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı düzenleyerek geçen yıl neler yapıldığını, bu yıl neler yapılacağını anlattı. O fotoğrafı eleştirdi HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabının okuma tiyatrosu, geçen günlerde siyasi ve liderlerin eşlerinin katılımıyla sahnelenmişti. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...