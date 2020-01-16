Fransa, Ortadoğu operasyonu için uçak gemisi konuşlandırıyor

Fransa, ‘Charles de Gaulle’ uçak gemisinin, Ortadoğu’daki operasyonları için konuşlandırılacağını açıkladı. Uçak gemisinin konuşlandırılacağı yer belirtilmezken, söz konusu operasyon için coğrafi olarak Akdeniz’de konuşlanması bekleniyor.

Macron, konuşması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlere yaptığı yeni yıl konuşmasında, “Charles de Gaulle uçak gemisi, konuşlanacağı Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi’nden önce Ocak ile Nisan 2020 ayları arasında, (Ortadoğu’daki) Chamal operasyonlarına destek verecek” dedi.