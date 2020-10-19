Fransa, öldürülen öğretmen için meydanlarda: 231 yabancı sınır dışı edilecek

İfade özgürlüğü dersinde Muhammed peygamberin karikatürünü kullandıktan sonra hedef gösterilen ve daha sonra kafası kesilerek öldürülen ortaokul öğretmeni Samuel Paty’yi anmak için Fransa’nın dört bir yanındaki düzinelerce kasaba ve şehirde on binlerce insan dayanışma içinde toplandı.

Fotoğraf: Reuters

Sıradan yurttaşlar ve onların yanı sıra, önde gelen politikacılar, sivil haklar dernekleri ve öğretmen sendikaları da, 2015 yılında hiciv gazetesi Charlie Hebdo’nun ofislerine yapılan saldırının ardından atılan ‘Je suis Charlie’ (Ben Charlie’yim) sloganının bir yankısı olan ‘Je suis Samuel’ (Ben Samuel’im) ibareli pankartlar tutarak Paris’teki meşhur Place de la République’te (Cumhuriyet meydanı) toplandılar.

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Yürüyüşlerde, ‘Düşüncenin totalitarizmine hayır’, ‘Ben bir öğretmenim’ ve ‘Okullar yasta’ yazılı pankartlar göze çarptı. Alkış ve ıslık patlamaları arasında, ‘İfade özgürlüğü, öğretme özgürlüğü’ sloganları atıldı ve ulusal marş söylendi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi, çarşamba günü ulusal bir anma düzenleneceğini duyurdu. Paris mitingine muhalefet liderleri ve şehrin belediye başkanı ile birlikte katılan başbakan Jean Castex, hükümetin, öğretmenleri benzer tehditlerden daha iyi korumak için bir strateji üzerinde çalıştığını söyledi.

231 şüpheli radikal sınır dışı edilecek

Fotoğraf: Reuters

Bir polis sendikası kaynağı pazar günü yaptığı açıklamada, perşembe günü yaşanan saldırının ardından, Fransa’nın, ‘aşırılık yanlısı dini inançlar’ şüphesiyle hükümetin izleme listesindeki 231 yabancıyı sınır dışı etmeye hazırlandığını söyledi.

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Kaynağa göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, pazar günü öğleden sonra valilerden sınır dışı etme emrini vermelerini istemiş.

Sınır dışı edilecek olanlardan 180 kişi şu anda cezaevinde, 51 kişi ise pazar günü tutuklandı.

Kaynak, Darmanin’in ayrıca Fransa’da mülteci statüsü elde etmek isteyen kişilerin taleplerinin daha yakından incelenmesini istediğini belirtti.

Öğretmen hedef gösterilmiş

Çeçen bir ailenin Moskova’da doğan çocuğu olan ve Abdullah Anzorov adıyla anılan saldırgan, ailesiyle birlikte kendisine mülteci statüsü verilerek altı yaşında Fransa’ya yerleşmiş.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Anzorov, olayın yaşandığı Conflans’a yaklaşık 96 kilometre uzaklıktaki Évreux’da yaşıyordu, hiç okula gitmemişti ve çocukken vandalizm ve kavga sicili olmasına rağmen bilinen hiçbir radikal ilişkisi yoktu.

Muhammed peygamberin karikatürleri

Paty, öldürülmeden önce, ifade özgürlüğü dersinin bir parçası olarak -farklı konulardaki çizimler ve karikatürlerin yanı sıra- öğrencilerine Charlie Hebdo tarafından yayınlanan Muhammed peygamberin karikatürlerini göstermişti.

Velilere ve öğretmenlere göre öğretmen, karikatürleri göstermeden önce sınıfındaki Müslüman öğrencilere, duygularının incinmesini istemediğini belirterek, sınıftan çıkma veya arkalarını dönme seçeneği vermiş.

Fransa’nın terörle mücadele savcısı Jean-François Ricard, öğretmenin, karikatürleri sınıfına gösterdiği için çok sayıda çevrimiçi tehdidin hedefi olduğunu söyledi.

Okuldaki bir kız çocuğunun babası, Paty’nin okuldan kovulmasını talep ederek, internet üzerinden öğretmene karşı bir ‘seferberlik’ çağrısı başlatmıştı. Ayrıca Paty’nin ismini ve okulun adresini saldırıdan günler önce bir sosyal medya gönderisinde ifşa etti.

Abdullah Anzorov’a ait bir Twitter hesabı saldırıdan dakikalar sonra, Paty’nin vücudundan ayrılmış kafasının fotoğrafını şu mesajla birlikte yayınladı: “Muhammed’e meydan okumayı cüret eden cehennem köpeklerinden birini öldürdüm.”

Anzorov, olayın yaşandığı gün polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Kız öğrencinin babası ise, Anzorov ailesinin dört üyesi ile birlikte, pazar günü gözaltına alınan biri de dahil olmak üzere, tutuklanan 11 kişi arasında yer alıyor.