Fransa ‘kesenin ağzını açtı’, kriz bütçesini 100 milyar avroya çıkardı

Fransız hükümeti yeni tip corona virüsü salgınına karşı bütçeden ayırdığı payı beklenenin iki katına çıkartarak 100 milyar avro olarak belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Kriz paketinin ilk başta 45 milyar avro olarak öngörüldüğünü kaydeden Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni belirlenen 100 milyar avroluk payın gayri safi milli hasılanın yüzde 4’ünden fazlasına tekabül ettiğini söyledi.

Reklam

Le Maire, “Bu rakamlar, şirketlerin destek ihtiyaçları hızlıca değiştiği için ilerde yine değişebilir. Şirketlerinizi kurtarmak için elimizde ne var ne yok kullanıyoruz” diye konuştu.

Fransız bakan ekonomide yüzde 6 daralma öngördüklerini ve bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük daralma olduğunu söyledi.

Bütçe Bakanı Gerald Darmanin de hükümetin kamu sektörü bütçesinin, bu yılki ekonomik çıktının yüzde 7.6’sına denk geleceği bilgisini paylaştı.

Reklam

Ülkede şu ana kadar 112 bin 950 vaka tespit edildi, 10 bin 869 kişi hayatını kaybetti.