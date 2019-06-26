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Yaramazlara biraz batar!

Fransa kavruluyor: Paris ve çevresindeki okullar tatil edildi

Fransa’da hissedilen sıcak hava dalgası, başkent Paris ve çevresindeki yerleşim birimlerinde okulların tatil edilmesine sebep oldu.

Fotoğraf: Reuters

Sahra çölünden gelen sıcak hava dalgası tüm Avrupa’yı etkisi altına alırken, en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Fransa, İspanya ve Almanya oldu.

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Termometrenin yarından itibaren 40 derecenin üzerini göstermesi beklenen Fransa’da, Paris’in merkezi ve kuzeyindeki Essonne bölgesinde, elliye yakın okul, yeterli soğutma sistemleri bulunmadığı için tatil edildi.

Yetkililer, aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebilecek çocuk, yaşlı ve hamilelerin mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunarak sağlık çalışanlarının ‘alarm’da olduğunu söyledi.

2003’te yaşanan benzer bir sıcak hava dalgasında 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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