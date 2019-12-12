Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikatta

Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlattı. Tatbikat, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından düzenlendi.

Fotoğraf: Cyprus Mail

Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden savaş gemileri katıldı. Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti. Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerinin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi” dendi.

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Güney Kıbrıs medyası, tatbikatla ilgili yayınladıkları haberlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı. Medyada çıkan bir haberde, “Tatbikatla, Akdeniz’de ve Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenlik iklimini korumak amaçlı bir mesaj gönderildi” ifadelerine yer verildi.

İtalyan Gazetesi La Repubblica’ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, “Ankara’ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız” demişti.

Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.