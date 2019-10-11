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Yaramazlara biraz batar!

Fransa IŞİD’le mücadele koalisyonunu acil toplantıya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves-Le Drian, IŞİD’le mücadele için kurulan koalisyonu Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri harekatı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada 30’dan fazla ülkeyi kapsayan koalisyonun bir dizi konuyu ele alması gerektiğini, çünkü IŞİD’in sahadaki değişiklerden faydalanarak yeniden ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Le Drian şöyle konuştu: “Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı Türkiye’nin, nasıl ilerleyeceği, savaşçıların tutulduğu yerlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi konuların görüşülmesi şart. Bu konularda açık olabilmemiz için her şeyin masada olması gerekiyor.”

ABD dün yaptığı açıklamada, bölgeden iki tehlikeli IŞİD’liyi çıkardığını söylemişti, ancak Le Drian şimdilik Fransa’nın konumunu değiştirmediğini belirtti.

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