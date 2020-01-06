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Yaramazlara biraz batar!

Fransa, İngiltere, Almanya’dan İran’a ‘şiddetten kaçınma’ çağrısı

Fransa, İngiltere ve Almanya’dan oluşan ‘E3‘ grubu ülkeler İran’ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015 yılındaki nükleer anlaşmada ortaya konulan sınırlamalara riayet etmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

İran dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını ve uranyum zenginleştirmesini artık kısıtlamayacağını dile getirmişti.

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Üç ülke ayrıca Irak ve İran’daki gerilimi azaltmanın önemini vurguladı ve İslam Devleti ile mücadele konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

E3 grubu yaptığı açıklamada “Öncelikli olarak İslam Devleti ile mücadeleye devam etme taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz. Bu konuda koalisyonu sürdürmemiz çok önemli. Irak yetkililerini koalisyona gerekli desteği sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz” dendi.

Açıklamada ayrıca, “Gerginliğin azalmasına ve bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmak için tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazırız” ifadeleri kullanıldı.

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