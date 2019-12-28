Fransa hükümeti, vergi kaçıranın izini sosyal medya hesaplarından sürebilecek

Fransa’da, hükümet, yurttaşlarının vergi kaçırıp kaçırmadığının izini sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları tarayarak sürebilecek. Yetkililer, ‘delil olabilecek bir paylaşıma rastlandığında’ bunun vergi denetimi için kullanabileceğini söyledi.

Geçen hafta parlamento, vergi reformu ve denetimini içeren yeni bir yasal düzenlemeyi onayladı. Hükümetin, vergi mükelleflerinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf ve mesajları inceleyerek vergi kaçırıp kaçırmadıklarını belirlemesine dair yetki veren düzenleme, ‘kişisel verilerin risk altına girdiği’ kaygısıyla tartışma yarattı.

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Konu anayasa mahkemesine taşındı. Mahkeme, hükümete sosyal medyada ‘vergi kaçakçısı avı’ yapması için yeşil ışık yaktı.

Yeni düzenlemeye göre vergi müfettişleri, sosyal medya paylaşımlarından beyan edilmeyen geliri ve harcamayı, dolayısıyla ödenmeyen vergiyi saptayabilecek.

Kişisel verileri koruma dairesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun tepki gösterdiği düzenlemeyi durdurma yetkisi olmasına rağmen onay veren anayasa mahkemesi kararında, ‘şifreyle korunan içeriklerin kapsam dışında bırakılmasına’ hükmetti. Mahkeme, ayrıca, yetkililerin, sadece vergi kaçırdığını sanal ortamda ele veren kullanıcılara ait bilgiyi kullanabileceğini vurguladı.