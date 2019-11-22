Fransa, hayvanat bahçesinden kaçan kızıl pandayı arıyor

Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki St-Martin-la-Plaine Hayvanat Bahçesi’nden, nesli tükeme tehlikesiyle karşı karşıya bir tür olan ‘küçük panda’ kaçtı.

Fotoğraf: Facebook

Kızıl panda olarak da adlandırılan türün mensubu olan üç yaşındaki erkek pandanın kar yağışı nedeniyle tutulduğu bölmenin etrafındaki tellerde oluşan deliklerden kaçtığı belirtildi.

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Hayvanat bahçesi yönetimi, Facebook’ta paylaşım yaparak bölge halkını durumdan haberdar etti. Mesajda, pandayı görenlerin derhal haber vermesi istendi. Tehlikeli bir hayvan olmasa da ‘güçlü dişleri ve pençeleri’ olduğu vurgulanarak yakalamaya çalışılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Hayvanat bahçesi yönetimi, pandanın bulunması için ilgili tüm resmi kuruluşların ve kendilerinin seferber olduğunun da altını çizdi.

Kızıl pandalar genellikle Himalayalar’da yaşıyor.