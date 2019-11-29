Fransa, Erdoğan’ın ‘Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir’ sözünü ‘hakaret’ kabul etti

Fransa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında söylediği “Önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir” sözleriyle ilgili Türkiye büyükelçisinin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na ‘çağırılacağını’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İstanbul’un Maltepe ilçesinde Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninde bugün konuşan Erdoğan, ‘Türkiye’yle ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını, son örneğinin de NATO tartışmaları olduğunu’ söylemişti. Macron’un açıklamasını, ‘hastalıklı sığ anlayışın örneklerinden biri’ olarak niteleyen Erdoğan, Fransa cumhurbaşkanının, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” açıklamasını hatırlatarak şöyle demişti: “Sayın Macron, bak Türkiye’den sesleniyorum… NATO’da da söyleyeceğim… Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. NATO’ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak… Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?”

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Reuters’in haberine göre Fransa cumhurbaşkanlığı makamından bir yetkili, Erdoğan’ın ‘hakaret’ içeren ifadelerinden dolayı Türkiye büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrılacağını söyledi.

Fransız yetkili, “Türkiye cumhurbaşkanının bu son ölçüsüzlükleri hakkında (konuşursak), bunlar açıklama değil hakarettir… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine açıklık getirmesini bekliyoruz” dedi.