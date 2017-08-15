Fransa ‘endişeli’: Türkiye’de tutuklanan gazeteci Bureau ülkesine dönmeli 

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.