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Fransa ‘endişeli’: Türkiye’de tutuklanan gazeteci Bureau ülkesine dönmeli 

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun kısa süre içinde ülkesini dönmesi yönündeki ‘temenni’sini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.

Fotoğraf: Bianet

Bureau, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken gözaltına alınmış, 2 Ağustos’ta Şırnak’ta tutuklanmıştı.

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Habertürk’te yer alan habere göre Erdoğan’la bugün bir telefon görüşmesi yapan Macron, Bureau’nun Türkiye’de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu ve kısa süre içerisinde Fransa’ya dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.

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