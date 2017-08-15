Fransa ‘endişeli’: Türkiye’de tutuklanan gazeteci Bureau ülkesine dönmeli 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun kısa süre içinde ülkesini dönmesi yönündeki ‘temenni’sini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti.
Bureau, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken gözaltına alınmış, 2 Ağustos’ta Şırnak’ta tutuklanmıştı.
Habertürk’te yer alan habere göre Erdoğan’la bugün bir telefon görüşmesi yapan Macron, Bureau’nun Türkiye’de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu ve kısa süre içerisinde Fransa’ya dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.
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Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınan Fransız gazeteci Loup Bureau tutuklandı