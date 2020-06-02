Fransa ekonomide küçülme tahminini yüzde 8’den yüzde 11’e çevirdi

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ekonomisinin bu yıl ‘corona’ krizi ve virüsün yayılmasını sınırlamak için ülke çapında tecrit uygulamaları nedeniyle yüzde 11 küçüleceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Maire, RTL radyosundaki açıklamasında şöyle konuştu: “Virüs bizi ağır etkiledi. Fransız halkının sağlığını korumak için etkili önlemler aldık, ancak ekonomi üç ay boyunca neredeyse durdu.”

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“Bunun bedelini büyümeyle ödeyeceğiz” diyen Maire, bir sonraki bütçe toplantısında daralma tahmininin, önceki bütçedeki yüzde 8 yerine yüzde 11 olacağını belirtti.