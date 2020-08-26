Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa: Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatlara katılacağız

Fransa Savunma Bakanlığı Fransa’nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmayı sürdürdüğü konuma yakın bir bölgede iki günlük eğitim için Navtex ilan etmişti.

Reklam

Türkiye de bundan birkaç saat sonra Doğu Akdeniz’de bir günlük eğitim düzenleyeceği yönünde Navtex ilan etmişti.

Bakanlık ayrıca, üç Fransız Rafale jeti ve helikopterle donatılmış bir fırkateynin ortak askeri tatbikatlar kapsamında yer alacağını da söyledi.

Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: Yanlış adımlar atarsanız gereği neyse onu yaparız

Türk ve İtalyan donanmasından üç gemi, Doğu Akdeniz’de eğitim yaptı

Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de eğitim düzenleyecek

Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ gemisinin çalışma süresi uzatıldı

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı korumaya odaklandık

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de yeni ruhsat vererek sondajı sürdüreceğiz

Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapılacak

SON HABERLER

Aktif vaka sayısı 16 bini geçti

Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...