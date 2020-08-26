Fransa: Doğu Akdeniz’deki askeri tatbikatlara katılacağız

Fransa Savunma Bakanlığı Fransa’nın 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile askeri tatbikatlara katılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in çalışmayı sürdürdüğü konuma yakın bir bölgede iki günlük eğitim için Navtex ilan etmişti.

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Türkiye de bundan birkaç saat sonra Doğu Akdeniz’de bir günlük eğitim düzenleyeceği yönünde Navtex ilan etmişti.

Bakanlık ayrıca, üç Fransız Rafale jeti ve helikopterle donatılmış bir fırkateynin ortak askeri tatbikatlar kapsamında yer alacağını da söyledi.