Fransa, Diyanet’in banka hesaplarını kapattı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fransa’ya bağlı bazı din hizmetleri ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.

TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu’na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Fransa’nın başkenti Paris ve Bordeaux şehrindeki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

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Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmediği belirtildi.

Son olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söylemişti.

Macron dünkü konuşmasında Türkiye, Cezayir ve Fas’tan Fransa’ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydetmiş, “Ülkedeki ibadet yerlerine (camilerin) yabancılar tarafından sağlanan finansman daha iyi kontrol edilmeli. Paranın nereden ve kimden geldiği ve ne için kullanılacağı bilinmeli. Bununla ilgili yasa çıkarılacak” demişti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Fransız liderin açıklamasına tepki göstermişti.