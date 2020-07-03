Fransa Dışişleri, ‘iddiaları çürütmek için’ Türk büyükelçiyle görüştü

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Paris büyükelçisinin Fransız senatörlerle olan bir oturumda öne sürdüğü iddiaları çürütmek adına kendisiyle dün konuştuklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa Fransa’yı Libya’daki doğu güçlerinin komutanı Halife Hafter’i ‘kayırmakla‘ suçlayarak şunları söylemişti: “Paris, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın havadan ve karadan ihlallerini hakkında hiçbir şey yapmıyor ama Libya’nın deniz yollarına ambargo uygulamaya odaklanması bizi şaşkına çevirdi. Paris, Libya’nın doğusunu kontrol altına alan Hafter’i güçlendirecek ambargoları destekleyerek taraf tuttuğunu gösteriyor.”

Reklam

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll yaptığı açıklamada, “Büyükelçinin oturumda vermiş olduğu hatalı, önyargılı bilgileri ve konuya ilişkin olguların aslı ile eksik kalan yerlerini açıklığa kavuşturmak istedik” dedi.

Dışişleri sözcüsü ayrıca Büyükelçi Musa’ya, ‘Türkiye’nin davranışındaki kabul edilemezliğin de’ hatırlatıldığını belirtti.