Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a 144 bin avroluk bağış soruşturması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nin (LREM) geçen yıl aldığı 144 bin avro bağışın kaynağını bildirilmediği gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

Fransız basınını kaynak gösteren AA’nın haberine göre, soruşturma 12 Kasım’da siyasi partilerin bağışlarını ve finansmanlarını kontrol eden ‘Kampanya Hesapları ve Siyasi Partilerin Finansmanı Ulusal Komisyonu’nun durumu Paris savcılığına bildirmesiyle açıldı.

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Fransa’da yasal olarak bir siyasi partiye 7 bin 500 avrodan fazla bağış yapılamıyor. Bu nedenle 144 bin avronun kim ya da kimler tarafından bağışlandığının bilinmemesi ciddi bir sorun olarak görülüyor.