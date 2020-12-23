Fransa, ‘corona’ ile ‘ön saflarda’ mücadele eden göçmen çalışanlara vatandaşlık verecek

Fransa, ‘corona’ ile ‘ön saflarda’ mücadele eden sağlık çalışanlarına vatandaşlık vereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bu kapsamda, 700’den fazla kişiye zaten vatandaşlık verildi veya vatandaşlık almanın son aşamasındalar. Vatandaşlık verilenler arasında, sağlık çalışanları, temizlikçiler ve mağaza çalışanları bulunuyor.

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Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa şunları dedi: “Sağlık uzmanları, temizlikçiler, çocuk bakıcıları, kontrol görevlileri: Hepsi ulusa bağlılıklarını kanıtladılar ve şimdi onlara doğru bir adım atmak cumhuriyete düşüyor.”

Pandemi başladığından bu yana, dünyanın dört bir yanında ‘ön saflarda’ çalışanlar, Covid-19’a yüksek oranda maruz kaldı; doktorlar ve hemşireler dahil birçok kişi hastalıktan hayatını kaybetti.

Fransa, 2.5 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 62 bine yakın ölümle salgından en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer alıyor.