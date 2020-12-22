Fransa, Britanya’dan gelen yolculara şartlı olarak kapılarını açıyor

Fransa, Covid-19’un daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespit edildiği Britanya’dan gelen yolculara, negatif Covid-19 testi belirtmeleri şartı ile, yarından itibaren kapılarını açıyor.

Fotoğraf: AA

Başbakanlıktan gelen açıklamada, Britanya’da bulunan Fransa vatandaşlarının, Avrupa vatandaşlarının, Britanya vatandaşlarının ve zorunlu olarak seyahat edecek kişilerin yarından itibaren Fransa’ya girişlerine izin verileceği belirtildi.

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Kara, deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve Covid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerekiyor.

Açıklamada, bu uygulamanın 6 Ocak 2021’e kadar süreceği, tır geçişlerine ilişkin kararın ise birkaç saat sonra alınacağı aktarıldı.

Fransa, Covid-19’un daha hızlı yayılan mutasyonunun tespiti nedeniyle Britanya’den seyahatleri 48 saat süreyle durdurma kararı almıştı. Bu karar nedeniyle İngiltere’deki Dover Limanı’na çıkan kara yolunda uzun tır kuyrukları oluşmuştu.