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Yaramazlara biraz batar!

Fransa, Britanya ve Almanya İran’a karşı yaptırımları tekrar başlatmak istemiyor

Fransa, Britanya ve Almanya, Tahran’ın nükleer anlaşmayı yeniden ihlal etmesinden dolayı, anlaşmadaki uzlaşmazlık mekanizmasını bugün devreye aldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yakın tarihte Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’yle yeniden masaya oturan İran, 5 Ocak’ta nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymayacağını belirterek uranyum zenginleştirmesini artık kısıtlamayacağını dile getirmişti.

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Uzlaşmazlık mekanizmasını tetiklemek, İran’ı resmi olarak anlaşma koşullarını ihlal etmekle suçlamak anlamına geliyor ve anlaşma kapsamında kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden uygulanmasına kapıyı aralıyor.

Üç ülke, ABD’nin Tahran’a karşı yürüttüğü ‘azami baskı’ politikasına katılmadığını belirtti.

Açıklamada “Son olaylar göz önüne alındığında, bütün bölgeyi tehdit eden mevcut tırmanmaya bir de nükleer silahların yayılması krizini eklememek giderek önemli hale geliyor” dendi.

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İran, ABD’nin 3 Ocak’ta hava saldırısıyla general Kasım Süleymani’yi öldürmesine karşılık olarak, 8 Ocak’ta Irak’ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenlemişti.

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