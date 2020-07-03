Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe görevinden ayrıldı.

Fotoğraf: Reuters

Elysée Sarayı’nın açıklamasında başbakanın istifasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiği belirtildi.

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Açıklamada Philippe’nin yeni bir kabine kurulana kadar görevini sürdürüp sürdürmeyeceğinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Pazar günkü yerel seçimlerde Macron’un partisinin büyük şehirlerde hezimet yaşamasının ardından Macron bir kabine değişikliğine gideceğini açıklamıştı.

Macron hükümeti Covid-19 salgınıyla mücadelede attığı adımlar nedeniyle eleştirildiği için olası bir kabine değişikliği seçimlerden önce bile konuşuluyordu.