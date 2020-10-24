Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa, aşk meselesi yüzünden kızının saçını tıraş eden Bosnalı aileyi sınır dışı etti: Kıza devlet bakacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, genç bir erkekle evlenmek isteyen ve reşit olmayan kızlarını dövüp saçını tıraş eden Bosnalı aileyi sınır dışı ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Genç kız, sosyal hizmetler tarafından bakılacak ve reşit olduğunda Fransa’da oturma hakkı elde edecek.

Reklam

Bakanlık, Fransa’nın Besancon kentinde yaşayan kızın ailesinden beş kişinin Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gönderildiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu, ulusal topraklardan sınır dışı edilme olayı, ailenin kabul edilemez davranışlarının, özellikle de başka bir dinden genç bir Sırp adama aşık olan ergen bir kızın tıraş edilmesinin ve fiziksel şiddet görmesinin sonucudur.”

SON HABERLER

İstanbul’da yaşayan Kolombiyalı entelektüel: Umurlarında değil

Akkermans’la bir araştırmacı ve küratör olarak İstanbul’da geçirdiği pandemi süreci üzerine konuştuk. İyi ki konuştuk. Fuarlar, sergiler ve sanatın bu dünya gibi ne kadar yitik bir noktada olduğunda hemfikiriz. Ve son cümleyi başlığa taşıma gereği buldum çünkü ne yazdıklarım(ız) ne yaptıklarımız aslında kimsenin umurunda değil.

Rumlar timsah gözyaşı döküyor

Çözüm isteyen Rumlar yok mu? Var tabii. Çözüm isteyen Kıbrıs Türkleriyle ilişkileri de var. Ama, zaman geçtikçe genel tablonun daha da küçülen parçalarını oluşturmaya başlıyorlar.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...