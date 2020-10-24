Fransa, aşk meselesi yüzünden kızının saçını tıraş eden Bosnalı aileyi sınır dışı etti: Kıza devlet bakacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, genç bir erkekle evlenmek isteyen ve reşit olmayan kızlarını dövüp saçını tıraş eden Bosnalı aileyi sınır dışı ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Genç kız, sosyal hizmetler tarafından bakılacak ve reşit olduğunda Fransa’da oturma hakkı elde edecek.

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Bakanlık, Fransa’nın Besancon kentinde yaşayan kızın ailesinden beş kişinin Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gönderildiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu, ulusal topraklardan sınır dışı edilme olayı, ailenin kabul edilemez davranışlarının, özellikle de başka bir dinden genç bir Sırp adama aşık olan ergen bir kızın tıraş edilmesinin ve fiziksel şiddet görmesinin sonucudur.”