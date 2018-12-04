Fransa, akaryakıt zamlarını geri çekiyor

Fransa’da protestolara neden olan akaryakıt zammı geri çekilecek.
Zammın iptal edileceğini haberini ilk olarak Fransız haber ajansı AFP ve Reuters haber ajansı hükümet kaynaklarına dayandırarak duyurdu.
Daha sonra Fransa Başbakanlık Ofisi, başbakan Edouard Philippe’in zamlarının geri çekileceğini açıklayacağını bildirdi.
Başbakanlık açıklamasında Phillippe’in eylemcilerle bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıyı iptal ettiği bilgisi yer aldı.
‘Jest’ geliyormuş
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, başbakanın gelecek günlerde ‘güçlü ve uzlaştırıcı bir jest’ yapacağını söyledi.
Fransa’da çevreci politikalar kapsamında yapılan akaryakıt zammı, ülkedeki farklı kentlerde 100 binin üzerine eylemci tarafından protesto edilmişti.
Kendilerine ‘Sarı Yelekliler’ adını veren grup, zamların geri çekilmesi talebiyle eylem yaparken Fransa sokakları şiddete sahne olmuştu.