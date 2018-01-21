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Yaramazlara biraz batar!

Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı

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Fransa, TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ hakkında Birleşmiş Milletler’i (BM) acil toplantıya çağırdı. NATO ise ‘Türkiye’nin savunma hakkı’na vurgu yaptı.

Tanklar Suriye’de. (Fotoğraf: DHA)

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter’dan ‘tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini’ söyledi.

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Hürriyet’ten Güven Özalp’a konuşan bir NATO yetkilisi, ‘Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine’ vurgu yaptı.

Açıklamada, savunma hakkının ‘orantılı ve ölçülü şekilde’ kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti.

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