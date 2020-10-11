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Yaramazlara biraz batar!

Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyon Rafael Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic’i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ayrıntılar gelecek…

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