Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda şampiyon Rafael Nadal

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic’i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Hatay’da 24 saatten uzun süren yangın, ormanlar kadar binaları ve araçları da küle çevirdi. Sabotaj şüphesi bulunan yangın, çevre ilçelere de yayıldı. Bazı köyler tahliye edildi, yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Hatay’da çıkan yangın kontrol altna alınmaya çalışırken Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Vali Ömer Faruk Coşkun, Andırın’da çıkan yangınla ilgili şüpheler olduğunu, araştırıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da başlayan ve üç ilçeye yayılan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.