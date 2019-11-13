Fransa 11 IŞİD şüphelisini Türkiye’den geri alacak

Fransa, Türkiye’deki 11 IŞİD şüphelisini geri alacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Suriye’de İŞİD’in tekrar canlanmasından endişe ettiklerini belirten ABD ve Türkiye’nin Avrupalı NATO müttefikleri, Suriye’deki sınır ötesi operasyonu nedeniyle Ankara’yı kınamışlardı.

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Avrupa ülkeleri, vatandaşları arasından IŞİD saflarına katılan yetişkinlerin ve militanların ülkelerine geri dönmelerini istemiyor.

Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 60’ı militan olmak üzere 400-500 Fransız vatandaşı Kürt güçlerin kontrolündeki hapishanelerde veya kamplarda bulunuyor.

Suriye’de IŞİD’e katılmış yetişkin vatandaşlarını geri kabul etmeme konusunda katı bir tutumu sahip olan Fransa, bu kişileri alması ve yargılaması için Irak ile anlaşmaya çalışıyor.

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İade anlaşması

Ancak Türkiye ile 2014 yılında yapılan anlaşmaya göre Türkiye tarafından tutuklanan Fransız vatandaşları Fransa’ya iade edilebiliyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, parlamentodaki vekillere, “Bu anlaşma çerçevesinde 11 Fransız vatandaşını geri almak için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Castaner ayrıca 2014’teki anlaşma çerçevesinde, şu ana kadar yaklaşık 250 Fransız vatandaşının Fransa’ya iade edildiğini belirtti.