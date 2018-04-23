FOX TV’nin iddiası: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Büyükerşen ya da İnce

CHP’nin cumhurbaşkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ya da CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi aday göstereceği öne sürüldü.

FOX TV’nin ‘CHP’deki güvenlik kaynaklar’a dayandırdığı haberine göre adaylık için Büyükerşen ve İnce’nin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve eski CHP il başkanı Murat Yalçın’ın da adı geçiyordu.

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Dört isim arasından Büyükerşen ve İnce’nin isminin önplana çıktığını, CHP’nin adayının bu iki isimden biri olacağı iddia edildi.

CHP, seçim için kendi adayını çıkaracak.