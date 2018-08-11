Fox Tv’deki görevine son verilen gazeteci Bozkurt: Yeni yapılanmada ‘Ankara temsilcisi’ne yer yok

2007’den bu yana Fox Haber Ankara temsilcisi olarak görev yapan gazeteci Sedat Bozkurt’un görevine son verildi.

Evrensel’den Eren Yılmaz’a konuşan Bozkurt, kanaldaki görevine Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanmada ‘Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verildiğini aktardı.

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Bozkurt, 2007’den bu yana Fox Haber Ankara temsilcisi olarak görev yapmaktaydı. Bir süre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkan yardımcılığı da yapan Bozkurt, mezunu olduğu Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.