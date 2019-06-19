Fox TV kamera kayıtlarını servis eden The Marmara oteline dava açıyor

Fox TV muhabiri İsmail Küçükkaya, kanalın The Marmara oteline dava açacağını duyurdu.

16 Haziran’da yapılan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınının moderatörlüğünü yapan Küçükkaya, otele girdiği anların basına servis edilmesi üzerine programdan önce otelde İmamoğlu’yla ‘gizli bir görüşme’ yapmakla suçlanmıştı.

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Küçükkaya ise ortada gizli bir görüşme olmadığını, her iki adayla da görüştüğünü ve bunların da parti temsilcilerinin bilgisi dahilinde olduğunu vurgulamıştı.

‘Çalar Saat’ programında iki adayla da görüştüğünü yineleyen gazeteci, kanal yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacağını söyledi.