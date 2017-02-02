Fotomaç’ın ‘Roberto Carlos senaryosu’nu yalanlayan Fenerbahçe: Okuyucuların aklıyla alay ediliyor 

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ve Bursaspor maçlarını kaybetmesi halinde Hollandalı teknik direktör Dirk Advocaat’la yolların ayrılacağı ve takımın başına Roberto Carlos’un getirileceğine dair Fotomaç’ın manşetten duyurduğu haberine sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

‘Hayal ürünü’

Sar-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, ‘Fener’in B Planı Hazır, Roberto Carlos’ başlıklı haberin yalan olduğu belirtilerek, “Kulübümüzün hali hazırda teknik direktörü Dirk Advocaat olup, konuyla ilgili başka bir tasarruf ve plan bulunmamaktadır. Dolayısıyla bahse konu haberde yer alan isimler, iddialar ve dedikodular hayal ürünüdür” dendi.

‘İçler acısı’

Bugünkü Fotomaç’ın bir diğer sayfasında yer alan ‘Hayaller Robben, gerçekler Karavaiev’ başlıklı habere de dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti: “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, bünyesinde bulunan resmi kişi ve mecralardan deklare ettiği isimler dışında, herhangi bir transfer hedefi olmamıştır. Söz konusu gazete, transfer dönemi boyunca birçok oyuncuyu kulübümüze “transfer etmiş”, ancak bu transferlerin gerçek olmadığı ortaya çıkınca da kendince okuyucularının aklıyla alay etmektedir. Bu içler acısı durum ne yazık ki bazı başka gazetelerde de geçerlidir.”