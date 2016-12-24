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Yaramazlara biraz batar!

Fotomaç’ın ‘Fenerbahçe katili’ haberinin kaynağı, Emenike adına açılan ‘sahte’ Instagram hesabı

Fotomaç gazetesi, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Emmanuel Emenike adına fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da açılan ‘sahte’ hesaptan atılan ve teknik direktör Dirk Advocaat’ı hedef alan mesajları haberleştirdi.

‘Fenerbahçe katili yazdı’

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında, ‘Emenike’den şok sözler: Advocaat F.Bahçe katili’ başlığıyla anonslanan haberde, “Nijeryalı futbolcu, instagram hesabından Dick Advocaat’ın fotoğrafını paylaşıp, altına da İngilizce ‘Fenerbahçe killer’ (Fenerbahçe katili) yazdı” ifadesi yer aldı.

Spartak Moskova’yı işaret etmiş!

Aynı hesaptan paylaşılan, Emenike’nin Spartak Moskova tişörtlü fotoğrafı ve ‘Soon’ mesajının da oyuncunun Rusya’ya transferine yorulduğu haberde, “Eski takımı Spartak Moskova’nın talip olduğu ileri sürülen Emenike, Rus kulübüne yeşil ışık yaktı. Instagram’dan İngilizce ‘Soon’ yani ‘Yakında’ diye mesaj atıp, Spartak’ı işaret eden Emenike, Spartak’ı lider gösteren tabloyu da paylaştı” dendi.

Nijeryalı oyuncunun Instagram tarafından onaylanan hesabı ’emenike_9′un 170 bin, Fotomaç’ın haber kaynağı olarak kullandığı ’ememenike’ hesabının 31 bin takipçisi bulunuyor.

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