Fotoğraflarla Paraguay’da ‘demokrasi savunması’

Paraguay’da mevcut başkanın yeniden seçilebilmesinin önünü açacak anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, parlamento binasını yaktı.

Ülkede 1992’de yapılan anayasa değişikliği, başkana yalnızca bir dönemliğine, yani beş yıllığına iktidarda kalma şansı tanıyor.

Paraguay Başkanı Horacio Cartes ise bu yasağı kaldırarak, gelecek seçimde tekrar aday olmak istiyor. Ancak göstericiler bu fikirde değil.

Başkent Asuncion’da başlayan olaylar dalga dalga yayılırken, dün geç saatlerde parlamento binasının camları kırıldı ve ateşe verildi.

Polis biber gazı, tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı göstericilere sıklıkla silah doğrulttu. Parlamento binasındaki yangın kontrole alınırken, gösterilerin durulduğu belirtildi.

Anayasa değişiklik teklifi bugün oylanacaktı. Ancak gösterilere nedeniyle ertlendi. Cartes’in görev süresi gelecek yıl sona eriyor.

BBC’ye konuşan yerel gazeteci Santi Carneri, parlamento binasındaki yangının iki saate yakın sürdüğünü söyledi.

Ana muhalefet partisi, bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü bildirirken, Cartes “Demokrasi şiddetle savunulmaz ve kazanılmaz” dedi.