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Yaramazlara biraz batar!

Fotoğraflarla Paraguay’da ‘demokrasi savunması’

 

Paraguay’da mevcut başkanın yeniden seçilebilmesinin önünü açacak anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, parlamento binasını yaktı.

Fotoğraflar: Reuters

Ülkede 1992’de yapılan anayasa değişikliği, başkana yalnızca bir dönemliğine, yani beş yıllığına iktidarda kalma şansı tanıyor.

Paraguay Başkanı Horacio Cartes ise bu yasağı kaldırarak, gelecek seçimde tekrar aday olmak istiyor. Ancak göstericiler bu fikirde değil.

Başkent Asuncion’da başlayan olaylar dalga dalga yayılırken, dün geç saatlerde parlamento binasının camları kırıldı ve ateşe verildi.

Polis biber gazı, tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı göstericilere sıklıkla silah doğrulttu. Parlamento binasındaki yangın kontrole alınırken, gösterilerin durulduğu belirtildi.

Anayasa değişiklik teklifi bugün oylanacaktı. Ancak gösterilere nedeniyle ertlendi. Cartes’in görev süresi gelecek yıl sona eriyor.

BBC’ye konuşan yerel gazeteci Santi Carneri, parlamento binasındaki yangının iki saate yakın sürdüğünü söyledi.

Ana muhalefet partisi, bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü bildirirken, Cartes “Demokrasi şiddetle savunulmaz ve kazanılmaz” dedi.

Fotoğraflar: Reuters
A police vehicle with a broken windshield is seen during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors clash with the police during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors set fire to the Congress building during a demonstration against a possible change in the law to allow for presidential re-election in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors set fire to the Congress building during a demonstration against a possible change in the law to allow for presidential re-election in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors break the windows of the Congress building during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors break the windows of the Congress building during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Police on horseback are seen during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Police are pictured during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Police are pictured near a statue of a cannon during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Police on horseback ride past a statue of a cannon during a protest against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors set fire to the Congress building during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in Asuncion March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Police on horseback are seen during a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election in front of the Congress building in Asuncion, Paraguay, March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno
Protestors taking part in a demonstration against a possible change in law to allow for presidential re-election rest in front of the Metropolitan Cathedral in downtown Asuncion, Paraguay March 31, 2017. REUTERS/Jorge Adorno

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