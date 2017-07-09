Fotoğraflarla Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’

CHP’nin 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından bugün Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ne siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.
680 gazetecinin akredite olduğu mitinge CHP bayrağı dahi alınmadı.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıklarken, Kılıçdaroğlu 17.58 itibariyle alana giriş yaptı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşları selamladı.
‘Hak, Hukuk, Adalet’ seslerinin yükseldiği ‘Adalet Mitingi’, DHA ve Reuters objektiflerine böyle yansıdı…