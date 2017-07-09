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Fotoğraflarla Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’

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CHP’nin 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından bugün Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ne siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Fotoğraf: DHA

680 gazetecinin akredite olduğu mitinge CHP bayrağı dahi alınmadı.

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıklarken, Kılıçdaroğlu 17.58 itibariyle alana giriş yaptı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, alandaki yurttaşları selamladı.

Fotoğraf: Reuters

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Hak, Hukuk, Adalet…

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Akşam Postası / 9 Temmuz 2017

1- ‘Adalet Mitingi’ | Kılıçdaroğlu: Korku gömleğini çıkarıp çöpe attık
CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.

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