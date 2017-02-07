Fotoğraflarla Koruma Kurulu’nun onayladığı ‘Taksim’e cami’ projesi

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda onay verdiği Taksim Cami’nin görselleri ve Koruma Kurulu kararı ortaya çıktı.

Söz konusu cami, I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi’nin arkasına yapılacak. Bu nedenle de maksemin arkasında bulunan mescit ile çiçekçi tezgahları kaldırılacak.

‘Ak Saray’ın mimarı yapacak

Vakıflara ait 2 bin 482 metrekarelik araziye yapılacak caminin mimarları ‘Ak Saray’ı tasarlayan Şefik Birkiye ile ‘Ak Saray’da inşa edilen Beştepe Millet Camii’ni Birkiye ile birlikte tasarlayan Selim Dalaman.

Zemin 875 metrekare

Taksim Camisi’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre olacak. Proje tamamlandığında aynı anda zemin katta 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Projenin zemini ise 875 metrekare olarak hesaplandı.