Fotoğraflarla FARC militanlarının silahsızlanma süreci

Referandumda reddedilen barış anlaşmasının ardından Kolombiya hükümetiyle Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca başlayan ‘silahsızlanma’ süreci devam ediyor. FARC şimdiye dek silahlarının yüzde 85’ini teslim etti.

İlk anlaşma Küba’nın Havana şehrinde imzalanmış, ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun sade bir törenle imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.

FARC, silahlarının yüzde 85’ini teslim etti. Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, teslim aldıkları silah sayısının yedi bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Marksist-Leninist gerilla örgütü FARC, Kolombiya hükümetiyle savaşına 1964’te başlamıştı. Latin Amerika’nın en uzun süren silahlı çatışmasında, 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dahil olduğu savaşta, yaklaşık 5 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.