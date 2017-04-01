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Yaramazlara biraz batar!

Fotoğraflarla FARC militanlarının silahsızlanma süreci

 

Referandumda reddedilen barış anlaşmasının ardından Kolombiya hükümetiyle Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca başlayan ‘silahsızlanma’ süreci devam ediyor. FARC şimdiye dek silahlarının yüzde 85’ini teslim etti.

Fotoğraflar: Reuters

İlk anlaşma Küba’nın Havana şehrinde imzalanmış, ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun sade bir törenle imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.

FARC, silahlarının yüzde 85’ini teslim etti. Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, teslim aldıkları silah sayısının yedi bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Marksist-Leninist gerilla örgütü FARC, Kolombiya hükümetiyle savaşına 1964’te başlamıştı. Latin Amerika’nın en uzun süren silahlı çatışmasında, 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Diğer gerilla grupları ve sağcı paramilislerin de dahil olduğu savaşta, yaklaşık 5 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

A FARC member stands guard in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY
FARC members gather late at night in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members play chess in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A couple, who are members of FARC, watch TV inside their makeshift tent in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo in the Cauca mountains, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Karina gets her hair done by a friend in a camp while waiting for a truck to move to the transition zone of Pueblo Nuevo, at the Los Robles FARC camp, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY
FARC commander Nelson walks with his pet in Los Robles, Colombia, January 23, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Enover, the second commander of the front, works on his computer inside his makeshift tent in Los Robles, Colombia, January 26, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members spend their time while waiting for a truck to reach the transitional zone of Pueblo Nuevo, at the Los Robles FARC camp, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC member washes in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Juancho cleans his bullets and weapons in a camp in Los Robles, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members stand during a formation in a camp before moving to the transitional zone of Pueblo Nuevo, at the Los Robles FARC camp, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members stand during a formation at the Los Robles FARC camp, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Angela, a FARC member, stands in a camp near La Elvira transitional zone in Los Robles, Colombia, January 23, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members rest after a soccer match in Los Robles, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A FARC member walks by a truck carrying their belongings to the transitional zone of La Elvira, Colombia, January 23, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A FARC member participates in works to build facilities for a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo in the Cauca mountains, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Indigenous farmers walk near a FARC camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
Evelio, a member of FARC, stands guard in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 5, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members stand in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members carry mattresses to their tents in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members prepare meat to be cooked for dinner in Los Robles, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members guard an entrance of a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo in the Cauca mountains, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A FARC member gets ready for a morning formation in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A FARC member phones his family from a hill where phone signal is better in Los Robles, Colombia, January 25, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
FARC members build an auditorium in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 4, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.
A member of FARC makes coffee in the morning in a camp near the transitional zone of Pueblo Nuevo, Colombia, February 5, 2017. REUTERS/Federico Rios SEARCH “FARC FEDERICO” FOR THIS STORY. SEARCH “WIDER IMAGE” FOR ALL STORIES.

Kolombiya’da barış devreye girdi: FARC silahsızlanma sürecine başlıyor

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