Fotoğraflarla depremin vurduğu Akhisar

Manisa’da meydana gelen depremin ardından bazı evler yıkıldı, çok sayıda evde çatlak oluştu.

Fotoğraflar: DHA

Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. Depremin ardından 200’den fazla artçı kaydedilmişti.

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Depremde beş metruk bina yıkıldı. Bazı mahallelerde ise evlerde kısmi çatlaklar oluştu. Hasar tespit çalışmaları sürerken Musalar ve Selçikli köylerine çadır kuruldu.

DHA fotoğraflarıyla depremin vurduğu Akhisar…