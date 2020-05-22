Fotoğraflarla bayram alışverişi yoğunluğu

İstanbullular, corona virüsü salgını nedeniyle yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıktı. Market ve semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında saat 00:00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapanlar, kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.

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Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Anadolu Yakası’nda dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Üsküdar, Kadıköy, Maltepe gibi ilçelerin çarşı ve meydanlarında yoğunluk yaşanıyor. Bağdat Caddesi’nde araç yoğunluğunun yanı sıra yaya trafiğinde de artış dikkat çekti.

Kadıköy’de bazı market ve bakkallarda yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Polisten yoğunluk anonsu

Polis ekipleri anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları noktasında uyardı. Zabıta ekipleri de işyerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Beykoz’da cuma günleri kurulan Kavacık semt pazarındaki yoğunluk da dikkat çekti. Vatandaşlar Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken pazar yerine girişlerde de zabıta ekiplerince maske dağıtıldı.

Pazar esnafının da maskesiz satış yapmasına izin verilmezken vatandaşlara bir an önce alışverişlerini tamamlayarak pazar alanından ayrılmaları uyarısı yapıldı.

Trafik akışı yoğun

Kentin bazı bölgelerinde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. Özellikle D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yolları, Beşiktaş ve Ortaköy güzergahlarında yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 14:15 itibariyle yüzde 36 oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kenttin işlek ve yoğun meydanlarıyla caddelerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

Ayrıca Beşiktaş-Üsküdar ve Üsküdar-Eminönü hatlarında deniz trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar-Beykoz-Çengelköy hatları toplu ulaşımın yoğun kullanıldığı hatlardan.

Üsküdar ve Beşiktaş meydanlarında ise yaya trafiğinin etkili olduğu ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.