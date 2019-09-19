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Yaramazlara biraz batar!

Fotoğraflarla Amazon Resifi’ne ilk insan dalışı

Çevre örgütü Greenpeace üyeleri, Okyanusları Koru kampanyası kapsamında Fransız Guyanası’ndaki Amazon Resifi’ne daldı.

Fotoğraflar: Greenpeace

Greenpeace’in yazılı açıklamasına göre altı profesyonel dalışçı, bu bölgede yapılan ilk insan dalışını da tamamlanmış oldu.

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Üç yıl önce keşfedilen resif, biyoçeşitlilik anlamında oldukça zengin bir bölge. Dalgıçlar resiften bazı örnekler de topladı.

Petrol çıkarılmak isteniyor

Brezilya Ulusal Petrol Ajansı (ANP) bölgede 14 milyon varil petrol bulunduğunu tespit ederken, Greenpeace bunun 5.2 gigatonluk karbondioksite denk geldiğini hesaplıyor. Brezilya ve bazı petrol şirketlerinin bölgeden petrol çıkarma planı var.

Ancak Greenpeace Brezilya’nın analizi, bölgedeki tüm petrol rezervlerinin yakılması halinde bunun Amazon yağmur ormanlarındaki sekiz yıllık ormansızlaşmaya denk düşeceğini ortaya koydu.

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‘Yıkıcı etkileri olacak’

Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, bölgede petrol sondajı yapılmak istendiğini belirterek “Eğer bu gerçekleşirse dünyanın en kritik ekosistemlerini oluşturan en büyük mangrovlar, balina ve kaplumbağa türleri yıkıcı etkilere maruz kalacak” diye konuştu.

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