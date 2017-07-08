Fotoğraflarla 24’üncü gününde ‘Adalet Yürüyüşü’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonuna geldiği ‘Adalet Yürüyüşü’ 24’üncü gününde.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

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Bugün 24’üncü gününe giren yürüyüş, yarın Maltepe sahilinde düzenlenecek ‘Adalet Mitingi’yle son bulacak.

1.5 milyon kişinin katılması beklenen mitinge hiçbir parti bayrağının alınmayacağı, sadece ‘Adalet’ yazılı pankartlara izin verileceği belirtildi.

Ancak CHP lideri, yarın Dragos’tan miting alanına giden birkaç kilometrelik yolu tek başına yürüyeceğini, kendisiyle beraber olmak isteyen yurttaşların miting alanına gelmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’, Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi’nin ‘Tuz Yürüyüşü’ndeki yaklaşık 390 km’lik rekorunu da kırdı.