Fotoğrafları var: Polise, ‘gözaltına alınan öğrenciye taciz’ suçlaması

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) dün Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde bir polisin bir göstericiyi gözaltına alırken taciz ettiği yönünde fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın Twitter’da yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Karadağ paylaştığı fotoğrafların altına şunları yazdı: “Bu çocuk üniversite öğrencisi. Tayad’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi. Şimdi size devrediyorum olayı.”

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Acun Karadağ, tacize uğrayan öğrencinin kimliğinin kendisinde olduğu bilgisini de verdi.