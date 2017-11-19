Fotoğrafları paylaşıldı: Eylem planladığı öne sürülen PKK’lı İstanbul’da aranıyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘sansasyonel bir eylem’ için İstanbul’a geldiğini belirlediği PKK üyesi ‘Baver’ kod adlı Yunus Sanamalı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanmamak için sahte kimlikler kullandığı ve sık sık kaldığı yeri değiştirdiği belirlenen şüphelinin fotoğrafları kısa sürede yakalanması için basın mensuplarıyla paylaşıldı. Sanamalı’nın da aralarında olduğu toplam üç kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Sanamalı’ya barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden altısı tutuklanırken, sekizi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.