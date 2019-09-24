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Yaramazlara biraz batar!

Fotoğrafını, ‘ölenlerin anıldığı’ bölümde gören orkestra şefi Slatkin: Ben hala buradayım

Pazar akşamı düzenlenen Emmy Ödül Töreni’nde ölenlerin anıldığı bölümde sahnedeki vizyonda şubat ayında hayatını kaybeden Almanya doğumlu ABD’li orkestra şefi Andre Previn’in yerin ABD’li Leonard Slatkin’in fotoğrafı gösterildi.

Fotoğraf: www.freep.com

Ödülleri dağıtan organizasyon komitesi bu büyük hatadan ötürü özür dilerken ABD’li şef ve besteci Slatkin bunun üzerine ABD’li talk şovcu Jimmy Kimmel’in programına katılarak ‘yaşadığını’ kanıtladı.

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Slatkin, “Ekranda Previn’in adı anılırken fotoğrafımı görünce şoke oldum. Onu en iyi şekilde anarken bana çok tatsız bir sürpriz yaptılar” dedi. Detroit Senfoni Orkestra’nın şefi Slatkin şunları söyledi: “Sabaha karşı 04:00 gibi beyzbol maçlarının sonuçlarına bakmak için TV’yi açtım. O sırada ekranda yüzümü gördüm. Andre birkaç ay önce ölmüştü; görünen o ki ben de öyle. Ama hala buradayım. Andre bu karışıklığa çok gülerdi.”

Telefonunda çok sayıda mesaj gördüğünü söyleyen Slatkin, bir süre sonra mesajların niye yollandığını anladığını söyledi.

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