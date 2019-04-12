Fotoğrafı çekilen kara deliğe ‘Powehi’ ismi verildi

Geçen hafta ilk kez fotoğraflanan kara delik, Hawaii’deki bir dil profesörü tarafından isimlendirildi.

Sekiz farklı radyo teleskoptan alınan verilerin kullanılmasıyla oluşturulan kara delik fotoğrafı, geçen çarşamba günü yayınlanmıştı.

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AP’nin haberine göre Hawaii-Hilo Üniversitesi’nden profesör Larry Kimura, kozmik nesneyi ‘Powehi’ olarak adlandırdı. Gökbilimciler, sekiz teleskobun ikisinin Hawaii’de bulunmuş olması nedeniyle bu ismin kara deliğe verilmesini kabul etti.

Powehi ‘süslü dipsiz karanlık oluşum’ veya ‘sonsuz oluşumun süslü karanlık kaynağı’ anlamına geliyor. ‘Po’, ‘sonsuz yaratılıştaki derin karanlık kaynak’, ‘wehi’ ise ‘süslenmiş-bezenmiş’ anlamına geliyor. Powehi kelimesi, 18’inci yüzyıla tarihlenen ‘Hawaii yaratılış ilahisi’ Kumulipo’da geçiyor.